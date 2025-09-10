Zum Hauptinhalt springenErklärung zur Barrierefreiheit anzeigen
betterplace.org
Deutschlands größte Spendenplattform

Vision Hope International e.V.

wird verwaltet von Stephan Krämer

Jetzt spenden

Unterstütze unsere Hilfsprojekte

Hilfe für Flüchtlinge in Suwaida, Syrien

Ein Projekt in As-Suwaida, Syrien
10
Spenden
60 %
finanziert
378 €
fehlen noch

Jemen: Dringende Hilfe und Wiederaufbau möglich machen!

Ein Projekt in Hajjah, Jemen
36
Spenden
36 %
finanziert
1.393 €
fehlen noch

EmpowerHER: Stärke Frauen im Nahen Osten!

Ein Projekt in Hajjah, Sa'dah, Al-Mahwit, Jemen; sowie Karak, Al-Mafraq, Jordanien
17
Spenden
18 %
finanziert
1.250 €
fehlen noch

Über uns

Menschen mit Hoffnung verändern die Welt.
Wir sind eine internationale Organisation mit Sitz in Deutschland. Unser Ziel ist es durch kurzfristige Nothilfe und auch langfristige, ganzheitliche Entwicklungshilfe in konfliktreichen Gebieten des Nahen und Mittleren Ostens mit den Menschen vor Ort Veränderung zu bewirken.
Mit Leidenschaft und ganzem Einsatz arbeiten wir gemeinsam für eine nachhaltige und hoffnungsvolle Zukunft.

Letzte Projektneuigkeit

Wir haben 58,44 € Spendengelder erhalten

  Eva Collet  10. September 2025 um 16:02 Uhr

Wusstest du, dass deine Spenden von 58€ zu 580€ werden? Dank BMZ Förderungsgeldern bewirkt deine Spende jetzt noch mehr!
Damit können wir z.B. einen Haushalt von 6 Personen im Jemen mit einem dauerhaften Zugang zu sauberem Wasser versorgen. Danke, dass du diese dringende Hilfe ermöglicht hast!

https://betterplace-assets.betterplace.org/uploads/project/image/000/128/686/362500/limit_600x450_image.jpg

weiterlesen

Kontakt

Carl-Helbing Straße 19
79312
Emmendingen
Deutschland

Stephan Krämer

Nachricht schreiben
Kontaktiere uns über unsere Webseite