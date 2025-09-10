Vision Hope International e.V.
wird verwaltet von Stephan Krämer
Unterstütze unsere Hilfsprojekte
Hilfe für Flüchtlinge in Suwaida, Syrien
Jemen: Dringende Hilfe und Wiederaufbau möglich machen!
Über uns
Menschen mit Hoffnung verändern die Welt.
Wir sind eine internationale Organisation mit Sitz in Deutschland. Unser Ziel ist es durch kurzfristige Nothilfe und auch langfristige, ganzheitliche Entwicklungshilfe in konfliktreichen Gebieten des Nahen und Mittleren Ostens mit den Menschen vor Ort Veränderung zu bewirken.
Mit Leidenschaft und ganzem Einsatz arbeiten wir gemeinsam für eine nachhaltige und hoffnungsvolle Zukunft.
Letzte Projektneuigkeit
Wir haben 58,44 € Spendengelder erhalten
Wusstest du, dass deine Spenden von 58€ zu 580€ werden? Dank BMZ Förderungsgeldern bewirkt deine Spende jetzt noch mehr!
Damit können wir z.B. einen Haushalt von 6 Personen im Jemen mit einem dauerhaften Zugang zu sauberem Wasser versorgen. Danke, dass du diese dringende Hilfe ermöglicht hast!
Kontakt
Carl-Helbing Straße 19
79312
Emmendingen
Deutschland
Stephan Krämer